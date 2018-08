Anzeige

Aber auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen. So wurde lange nach einem Spiel gesucht, das allen gefällt und vor allem nicht so verletzungsanfällig ist. Nach Versuchen mit Fußball, Basketball und Hockey landete man beim Faustballspiel, das nun mit zunehmender Begeisterung am Ende der Übungsstunde gespielt wird und schon zu mancher „Überstunde“ führte. Besonders hob Reinhard Juschkat die ausgezeichnete Kameradschaft hervor, die sich unter anderem auch in vielen gemeinsamen Geburtstagsfeiern zeigte. Der Vortrag endete mit dem Fazit, dass die Altheimer Männergymnastik eine sehr erfolgreiche Abteilung des VfB Altheim ist, die jederzeit auch neue Mitglieder aufnimmt und auf Wunsch vieler Mitglieder nächstes Jahr das 31-jährige Bestehen feiern wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.08.2018