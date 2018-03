Eine Stütze für den Hauptverein

Anzeige

Altheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins VfB Altheim blickte der Vorsitzende Helmut Kappes auf ein intensives und erfolgreiches Jahr zurück. Alle Aktivitäten standen im Zeichen des Förderauftrages, dem der Verein in stetiger Weise wieder nachgekommen ist und so dem Hauptverein einen stattlichen Betrag zukommen lassen konnte. „Kontinuität und Planungssicherheit sind wichtige Faktoren für den Hauptverein und dem wollen wir durch unser Engagement Rechnung tragen“, so Kappes. So stellt sich der Förderverein als wichtige und nicht mehr wegzudenkende Stütze dar.

Der Kassenwart Benedikt Brügner konnte dies in seinem Bericht nur eindrucksvoll untermauern. Eine einwandfreie Kassenführung wurde ihm durch die beiden Kassenprüfer Harald Kausch und Ralf Weber bescheinigt. Schriftführerin Gisela Münster legte ihren Bericht für jedermann offen. Die anschließende Entlastung des Vorstands, die Ortvorsteher Hubert Mühling nach seinen für den Verein lobenden Grußworten übernahm, wurde einstimmig festgestellt. Bei den satzungsmäßigen Neuwahlen wurden Helmut Kappes als Vorsitzender, Marco Rudolf als 2. Vorstand und Gisela Münster als Schriftführerin einstimmig wiedergewählt. Für Benedikt Brügner, der aus beruflichen Gründen nicht mehr das Amt des Kassenwartes ausüben kann, wurde Jörg Singer einstimmig gewählt. Die beiden Kassenprüfer Harald Kausch und Ralf Weber wurden ebenfalls einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Zum Schluss dankte Kappes allen, die den Förderverein unterstützt haben.