Eine Vision wird Wirklichkeit

Walldürn.Klack. Klack. Klack. Erhaben schwingt das Pendel mit der gusseisernen Linse hin und her. Die Stiftenganghemmung gibt im Sekundentakt das Ankerrad frei. „Wenn morgen das Gewicht am Boden ist, passt alles“, freut sich Bruno Kaiser über einen ganz besonderen Moment in der Geschichte des Museums „Zeit(T)räume“. Zum ersten Mal seit 1949 läuft die ehemalige Turmuhr der Walldürner Basilika wieder so,

...