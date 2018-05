Anzeige

Eine Zeitreise in die 1950er Jahre können die Besucher des Freilandmuseums am Pfingstmontag unternehmen. Schauplatz ist das Haus Bär.

Gottersdorf. Am 21. Mai ist es wieder soweit: im Odenwälder Freilandmuseum steht eine Zeitreise in die 1950er-Jahre an. Schauplatz ist das im Ort Gottersdorf stehend Haus Bär unweit des Museumsgeländes. Dieses in seinen Ursprüngen aus dem Jahr 1697 stammende und damit älteste erhaltene Gebäude in Gottersdorf ist seit 2011 komplett im Stil der 1950er Jahre eingerichtet. Seither ist es ein seitens der Besucher sehr begehrter und unterhaltsamer Abschluss eines Museumsrundgangs.

Familiäre Erinnerungen

Führt dieses Gebäude doch näher an die Zeitgeschichte heran, an die noch familiäre Erinnerungen bestehen, und mitten in ein Jahrzehnt hinein, in dem nach dem furchtbaren 2. Weltkrieg die Weichen gestellt wurden für die junge Bundesrepublik Deutschland. Dieses Jahrzehnt hat so seine ganz speziellen Eigenheiten, von denen einige an diesem Tag zum Leben erweckt werden. Und zwar für Augen, Ohren, Geschmacks-und Geruchssinn.