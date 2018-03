Einige Maßnahmen auf dem Programm

Anzeige

Im weiteren gab Ortsvorsteher Wolfgang Stich bei dieser Versammlung einen Rückblick auf das Geschaffene im Jahr 2017 und einen Ausblick auf das laufende Jahr.

In Rippberg wurde 2017 im Hinblick auf schnelles Internet wurden vier Schaltschränke aufgestellt und vom Petersbrunnen bis Sonnenhalde Kabel verlegt. Hierbei wurde der Gehweg in der Petersbrunnenstraße erneuert. Mit der Verlegung der Ortsverwaltung vom Rathaus in das Bürgerhaus habe man jetzt einen behindertengerechten Zugang und für Besucher stehen Toiletten zur Verfügung. Das hatte man zuvor nicht und man brauche jetzt bis zum Büro der Ortverwaltung keine 31 Stufen mehr hoch gehen.

Maßnahmen vorgestellt

Diese Verlegung ermöglichte, dass in die ehemaligen Räume der Ortverwaltung ein Lehrerzimmer, ein Arbeitsraum, ein Sozialraum und das Rektorat eingerichtet wurden. Im Schulgebäude wurde im ehemaligen Rektorat ein Klassenzimmer errichtet. Für drei Klassen stehen drei Klassenzimmer und das Kleinklassenzimmer zur Verfügung.

Das ehemalige Haus Dossmann neben dem Kindergarten wurde gekauft und momentan sind dort acht Asylbewerber und eine weitere Person untergebracht. Bei der Erneuerung der Friedhofsmauer seien die Planungen 2017 angelaufen. Erwerben konnte man auch ein Grundstück im Bebauungsgebiet Oberschopfenfeld. Somit habe die Stadt auf der Fläche hinter der evangelischen Kirche drei weitere Bauplätze anzubieten.

2018 sei die Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Bauhof Rippberg bereits erfolgt. Ferner stehe eine Planungsrate für den von Echter-Ring, eine Wasserleitungerneuerung in der Petersbrunnenstraße und die Erschließung von Bauplätzen oberhalb der evangelischen Kirche an. Hier sei auch ein Betrag im Haushalt eingestellt.

In Hornbach wurden 2017 bei einzelnen Starkregen die Feldwege in Mitleidenschaft gezogen. Diese wurden neu geschottert. In Klein-Hornbach wurde die Trafostation neu gesetzt. Im Gewann „Ehrlein“ wurde mit Unterstützung der Vereine und der Ortsverwaltung eine Schutzhütte neu errichtet und Fitnessgeräte aufgestellt.

2018 werde man in der Kirchenstraße von der Walldürner Steige bis zum Steinweg die Wasserleitungen erneuern. In Klein-Hornbach werde man die Trafostation anschließen, den alten Stahlmasten entfernen, alles dies seien Maßnahmen von der EnBW. Auch die Zufahrt zum Grüngutplatz werde man in Angriff nehmen.

Die Straßeninstandsetzungsarbeiten werden durch den Bauhof ausgeführt. Ferner war zu hören, das bald der Geldautomat der Volksbank in Rippberg still gelegt werde. Dies noch vor Schließung der Bankstelle Ende des Jahres, blieb die Frage, wo wird man im Notfall den Defi finden? hape

