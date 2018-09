„Einsatz von Streitkräften hinterfragen“

Ihre Treue zum deutschen Grundgesetz und dem deutschen Staat beschworen 36 Rekruten des Logistikbataillons 461 am Donnerstag bei einem feierlichen Gelöbnis im Pfarrheim.

Walldürn. Oberstleutnant Christoph Werle, Kommandeur des Logistikbataillons, stellte bei seiner Begrüßung die „in heutigen Tagen nicht mehr selbstverständliche Anerkennung der deutschen Streitkräfte“ in den Mittelpunkt. Die Gäste würden durch ihre Anwesenheit die Verbundenheit zu den Soldaten und zur Bundeswehr bekunden. Feierliche Gelöbnisse bezeichnete er als „festen Bestandteil der Tradition“ sowie als Würdigung der freiheitlich-demokratischen Verfassung, mit der gleichermaßen der Einsatz von Menschen honoriert wird, die sich mit persönlichem Engagement für den Rechtsstaat einsetzen.

Tapferkeit thematisiert

Erster Landesbeamter Dr. Björn-Christian Kleih ging in seiner Rede auf „die Tapferkeit“ ein. Das Wort sei Bestandteil des Gelöbnisses, das die Soldaten ablegen. Wer Tapferkeit einfordere oder gelobe, der sollte sich im Klaren sein, dass es eine zutiefst natürliche und menschliche Regung gebe. Unabhängig davon, ob man Uniform trage oder nicht. „Die soldatische Pflichterfüllung fordert also die Auseinandersetzung mit der eigenen menschliche Natur. Und notfalls, zumindest zeitweise, ihre Überwindung. Und das mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben: für das eigene Leben, für die eigene physische, aber vor allem auch die eigene psychische Gesundheit.“

Tapferkeit sei das Produkt soldatischer Bildung und Ausbildung. Und sie ist das entscheidende Merkmal des Berufs, zu dem sich die Rekruten bekennen würden. „Die Verpflichtung zur Tapferkeit trifft alle Soldatinnen und Soldaten und verbindet sie zu einer kameradschaftlichen Einheit. Und zugleich macht die Selbstverpflichtung den Unterschied zu allen anderen Berufen aus, auf die unser Gemeinwesen sonst angewiesen ist.“

1. Bürgermeister-Stellvertreter Theo Staudenmaier ging auf die Grundwerte „Recht und Freiheit“ ein – und was sie für jeden Einzelnen bedeuten: Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das jedem von Unrecht Bedrängten zur Seite stehe und das staatliche Willkür ausschließe. Ferner die persönlichen Grund- und Freiheitsrechte, die das Recht auf freie Meinungsäußerung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Freiheit des Glaubens und des Gewissens, die Versammlungsfreiheit, die Koalitionsfreiheit, die Berufsfreiheit gewährleisten würden.

Diese Freiheiten seien kein Geschenk, das man einmal erhalte und um das man sich danach nicht mehr kümmern müsse. Diese Freiheit sei etwas, das man wie einen Schatz hüten und pflegen müsse. Etwas, für das man notfalls auch kämpfen müsse, um es behalten zu können. Die Rekruten würden mit ihrem Einsatz „eine vorbildliche, verantwortungsvolle, staatsbürgerliche Haltung beweisen“, so Staudenmaier.

Der Schütze Markus Rauberger gab einen Einblick in die Grundausbildung. Es eine lehrreiche Zeit gewesen, in der man die militärischen Grundlagen erlernt habe. Kennen und schätze gelernt habe man auch den Wert der Kameradschaft, die sei keine leere Floskel. Sie bedeute Unterstützung, die die Schwäche des Einzelnen ausgleicht und die Stärke des Einzelnen nutzt.

Oberstleutnant Christoph Werle sagte in seiner Gelöbnisrede, er wolle dazu anregen, „dass der Einsatz von Streitkräften stets ernsthaft und öffentlich hinterfragt wird“. Ebenso kritisch dürfe man hinterfragen, ob die Soldaten für ihre Aufgaben bestmöglich ausgestattet und ausgebildet werden, um auch auf die widrigsten Herausforderungen gut vorbereitet zu sein. „Denn die Bundeswehr ist in der heutigen Lage gefordert wie noch nie in ihrer bisherigen Geschichte, was sich in der Fülle von Aufträgen ausdrückt.“

Die Antworten auf diese und andere wichtige Fragen müsse in erster Linie die Politik geben, da sie Auftrag, Aufgaben und Fähigkeiten der Bundeswehr sowie jeden ihrer Einsätze zu verantworten habe. Als Soldat und Familienvater sei es ihm, wie anderen auch, am liebsten, wenn die Politik alles daran setzt, dass man Streitkräfte erst gar nicht in Einsätze schicken müsse, zum Beispiel durch diplomatische, wirtschaftliche oder rechtsstaatliche Unterstützung. „Da dies vermutlich nicht immer gelingen wird, ist eine einsatzbereite Bundeswehr auch künftig notwendig. Weil sie abschreckend und bei Bedarf auch abwehrend auf einen Aggressor wirkt.“ Sie verschaffe Deutschland zusätzliche außen- und sicherheitspolitische Handlungsmöglichkeiten bis hin zum Einsatz militärischer Gewalt als Mittel der letzten Wahl.

Existenzielle Werte wichtig

Dabei sollte es aber immer um existenzielle Werte gehen: „Um Frieden und Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, um den Schutz unseres Landes und unserer Staatsbürger, aber auch um den Schutz unserer Verbündeten.“ Darüber hinaus könne der Einsatz der Bundeswehr – in der Regel in einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit – notwendig und legitim sein, insbesondere, wenn gravierende Menschenrechtsverletzung nicht tatenlos hingenommen werden sollen und auch mit anderen Mitteln nicht mehr verhindert oder beendet werden können.

Zuvor müssten jedoch unbedingt die Erfolgsaussichten solcher Einsätze realistisch eingeschätzt werden. „Ein militärisches Eingreifen macht nur dann Sinn, wenn dadurch eine dauerhafte Verbesserung der Situation erzielt werden kann. Und dafür muss stets ein umfassendes Konzept für den Einsatz ziviler Mittel zur nachhaltigen Wiederherstellung von Recht und Ordnung entwickelt und umgesetzt werden.“

Das Gelöbnis nannte er ein gegenseitiges und fortwährendes Versprechen. Die Bundeswehr wolle Soldaten, die nicht nur Befehle ausführen, sondern kritisch mitdenken und für ihre Überzeugungen in Wort und Tat einstehen. Das gelte durch alle Dienstgrade hindurch.

Die Bundeswehr wolle auf allen Ebenen Bürger in Uniform, die in verantwortlichem Gehorsam handeln. „Verantwortungsbewusste Loyalität, verantwortlicher Einsatz und gemeinsames Eintreten für Frieden, Freiheit und Menschenrechte: Das wollen wir einander heute versprechen.“

Nach dem Gelöbnis, bei dem Rekruten gelobten, „der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“ wurde das Treuebekenntnis durch einen Handschlag der Soldaten mit Oberstleutnant Werle, Dr. Kleih und Theo Staudenmaier bekräftigt.

Musikalisch wurden das Gelöbnis sowie der vorausgegangene Gottesdienst in der Basilika durch das Bläser-Sextett des Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter der Leitung von Hauptfeldwebel Mathias Müller umrahmt. Zeugen der Zeremonie waren viele Verwandte, Freunde und Ehrengäste. mar

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018