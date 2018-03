Einsatzabteilung hatte 18 Einsätze

Anzeige

Rippberg.Der Rückblick auf das abgelaufene Jahr und Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung der Einsatzabteilung Rippberg auf der Tagesordnung.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Reinhold Link sagte Schriftführer Armin Langner, die Einsatzabteilung Rippberg zählte Ende Dezember 2017 49 Mitglieder. Davon sind 33 Mitglieder in der aktiven Wehr , acht in der Alterswehr und acht in der Jugendfeuerwehr. Im Berichtszeitraum wurde die Feuerwehr zu 18 Einsätzen gerufen. In allen Fällen konnte fachgerechte Hilfe geleistet werden.

Unter die Kategorie „sonstige Einsätze“ fallen 15 erbrachte Leistungen, technische Hilfe gab es zwei: im Februar musste eine Ölspur im Petersbrunnen beseitigt werden und Anfang März ein Pkw, der am Bahnübergang Sommerberg mit einem Zug kollidierte. Im August wurde man zu einem Schmorbrand durch Überhitzung der Batterien für den Notstrom der Sporthalle Rippberg gerufen.