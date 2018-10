Einsatzkräfte auf Hochwasserlagen vorbereitet

Gottersdorf.Die Einsatztrupps des Versorgungsbereichs 4, die DLRG-Ortsgruppen Höpfingen und Walldürn, unterstützt durch die Sanitätsgruppe der DLRG-Ortsgruppe Königheim, haben am Samstag ihre Herbstübung am Gottersdorfer See durchgeführt. Die Organisatoren hatten sich ein Hochwasser-Szenario einfallen lassen, um die Einheiten der Wasserrettung auf mögliche Schadenslagen bei Starkregen vorzubereiten.

Evakuierung durchgeführt

Die 27 teilnehmenden Einsatzkräfte wurden um 9 Uhr alarmiert. Nach einer Einweisung durch den verantwortlichen Leiter der Übung, David Grasmann, startete das Übungs-Szenario mit dem Gottersdorfer See als Ausgangspunkt. Nach tagelangem Starkregen war dort das Wasser über die Ufer getreten. Die Wassermassen hatten mehrere Bewohner westliches des Sees eingeschlossen. Die Einsatzkräfte der DLRG wurden alarmiert, um die Evakuierung mittels Booten durchzuführen.

Nach der Anfahrt, die ab Walldürn im Verband erfolgte, begaben sich die Einsatzkräfte in den Bereitstellungsraum an einer Scheune östlich des Sees. Eine um Hilfe rufende Person im See war zu hören und zu sehen. Zugführer Paul Duskewitz verschaffte sich einen Überblick über die Lage vor Ort und verteilte die anfallenden Aufgaben an die Gruppenführer, die diese an die weiteren Einsatzkräfte delegierten. Zügig wurden zwei Schlauchboote sowie ein Motorrettungsboot, das speziell für Hochwassereinsätze konzipiert ist, zu Wasser gelassen.

Ein Schlauchboot steuerte die um Hilfe rufende Person an, nahm diese an Bord und übergab sie an Land der Sanitätsgruppe. Während dessen machten sich die Taucher und Leinenführer bereit. Nachdem die beiden anderen Boote Einsatzkräfte bei den eingeschlossenen Personen abgesetzt hatten, wurde das Motorrettungsboot und später eines der Schlauchboote für die Suche der Taucher eingesetzt.

Mittels Suchstange, von den Leinenführern auf dem Boot gesichert, suchten die Einsatztaucher eine vermisste Person.

Übungsziel erreicht

Am Evakuierungsort trafen die Einsatzkräfte auf zwei aufgewühlte Mädchen, eine Person mit Gehbehinderung, eine hyperventilierende Frau und eine Frau mit Verdacht auf Herzinfarkt. Zudem eine Person, die reanimiert werden musste. Diese wurde mittels Spineboard unter dauerhafter Reanimierung im Boot transportiert. Die Personen wurden entsprechend ihrer Symptome versorgt und mit den Booten evakuiert. Die Sanitätsgruppe hatte sich einen Platz eingerichtet, an dem sie die Patienten nach Übergabe aus den Booten versorgte und die körperlich Unversehrten betreute. Bei der abschließenden Nachbereitung bezeichnete Übungsleiter Grasmann das Übungsziel als erreicht.

