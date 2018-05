Einsatzkräfte für Badesaison gut gerüstet

Anzeige

Walldürn.Mitglieder der Walldürner DLRG-Gruppe haben ein Wochenende lang den Wachdienst am Breitenauer See in Obersulm bei Heilbronn übernommen. Der traditionelle Einsatztermin am zweiten Maiwochenende wurde in diesem Jahr durch den Feiertag an Christi Himmelfahrt verlängert, so dass das Wachpersonal bereits am Mittwochabend aus Walldürn anrückte.

Während das durchwachsene Wetter am Donnerstag und Sonntag nur wenige Ausflügler an den See lockte, waren die Liegewiesen rund um die Badebucht bei strahlendem Sonnenschein am Samstag gut besucht und mancher Schwimmer wagte sich ins noch recht kühle Wasser.

„Da hieß es natürlich Wachtürme am Wasser besetzen und regelmäßige Fußstreifen am Strand durchführen“, erklärte Wachleiter Florian Wanke.