Einschreiben für zweites Halbjahr

Walldürn.Für alle Musikinteressierten läuft an der Städtischen Musikschule ab sofort die Einschreibung für das 2. Schulhalbjahr 2018/19, die bis zum 15. Januar 2019 dauert. Ab dem kommendem Schulhalbjahr wird erstmals das Instrument Ukulele als Unterrichtsfach angeboten. Aufgrund der kleinen Größe ist dieses Instrument in erster Linie für kleine Kinder bestens geeignet, kann aber auch von Erwachsenen erlernt werden.

Für Kinder mit Lern- und Sprachschwierigkeiten bietet die Musikschule als besonderes Unterrichtsfach Musiktherapie an. Die Musiktherapie nutzt die vielfältigen Eigenschaften der Musik, um Menschen in ihrer persönlichen Lebenslage zu erreichen und ihre Entwicklung zu fördern. Ensembleunterricht ergänzt das breite Angebot. Als Service stellt die Musikschule in begrenztem Umfang Leihinstrumente zur Verfügung.

Die Aufnahme in die Musikschule erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Alle Interessierten können sich selbst oder ihr Kind von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr in der Musikschule Keimstraße 18, 2. Stock, Zimmer 26, beraten und einschreiben lassen. Ebenso sind bis zum 15. Januar noch Um- bzw. Abmeldungen möglich. Formulare zur Einschreibung liegen ab sofort in der Musikschule aus oder können auf der Homepage der Musikschule (www.musikschule-wallduern.de) heruntergeladen werden.

