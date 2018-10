Einstieg in die Welt der Kunst

Miltenberg.„FarbMagie“, wie sich die Miltenberger Künstlergruppe vor einigen Jahren selbst benannt hat, lädt alle Kunstinteressierten auch heuer zur Teilnahme ein. Gerade zu Beginn des Winterhalbjahres soll es ermöglicht werden, in den Workshop „hineinzuschnuppern“.

Die Gruppe „FarbMagie“ arbeitet im Rahmen der von der Caritas unterstützten Idee „Kultur für Alle“ und beschäftigt sich mit vielen Aspekten in Malerei und Zeichnung. Das Arbeiten in Natur oder Stadt ist bei geeignetem Wetter Bestandteil des Workshops. Zur Unterstützung werden auch gemeinsame Besuche von Kunstausstellungen in Aschaffenburg oder Frankfurt organisiert.

Weiterführende Inhalte

Künstlerischen Anfängern wollen die Mitwirkenden der Künstlergruppe mit ihrem Angebot einen Einstieg zu weiterführenden Inhalten der Kunst geben. Das Arbeiten in der Gruppe wird künstlerisch durch Manfred Kissenberth, Architekt in Miltenberg, betreut.

Der Workshop findet dienstags von 18 bis 20 Uhr im Franziskushaus am Engelplatz in Miltenberg statt. Ein einfacher A3-Zeichenblock und Bleistift sind als Zeichenutensilien zunächst ausreichend. Besondere „Schnupperabende“ werden am 23. und 30. Oktober angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Manfred Kissenberth, Telefon 09371/67522, E-Mail: fred-k@t-online.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018