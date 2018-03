Einstimmiges Votum

Anzeige

Walldürn.Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung der DLRG-Gruppe Stadt/Bundeswehr fand eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Vereins statt, in deren Verlauf die Mitglieder in Anwesenheit einstimmig der Auflösung des Vereins zustimmten.

Die Auflösung war erforderlich geworden in Hinblick auf einen Zusammenschluss der beiden bisherigen DLRG-Gruppen zu einer künftigen gemeinsamen DLRG-Ortsgruppe Walldürn. Mit der Vereinigung sollen die personellen und ideellen Möglichkeiten und Aktivitäten der DLRG in Walldürn gebündelt und nachhaltig gesichert werden. Die künftige Ortsgruppe wird die legitime Nachfolgerin der beiden bisherigen Ortsgruppen.

Traditionen werden fortgeführt

Die Traditionen, die Vereinsgeschichte und sämtliche Mitgliedsrechte werden von der künftigen neuen Ortsgruppe uneingeschränkt dauerhaft direkt übernommen und fortgeführt, hieß es in der Versammlung. ds