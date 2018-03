Einstimmiges Votum für die Fusion

Anzeige

In seiner Funktion als Technischer Leiter informierte Edelmann über Aktivitäten wie Erste-Hilfe-Kurse, Lehrgänge oder Anfängerschwimmkurse. Rettungswachstunden wurden 2017 sowohl im Freibad (212 Stunden)als auch im Hallenbad (450) geleistet.

Abgenommen wurden im vergangenen Jahr: 24 Seepferdchen, 15 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 13 Jugend-schwimmabzeichen in Silber, elf Jugendschwimmabzeichen in Gold, fünf Rettungsschwimmabzeichen in Bronze sowie sechs Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

Der Schatzmeisterin Sonja Günther bestätigten die Kassenrevisoren Franz Gebauer und Wolfgang Frey eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung der Schatzmeisterin, die einstimmig erteilt wurde.

Die Jugendbeauftragte Julia Stephan erwähnte unter anderem für die DLRG-Jugen die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften mit 24 Teilnehmern und fünf ersten Plät-zen, einem zweiten Platz, drei dritten Plätzen, zwei fünften Plätzen und einem sechsten Platz sowie an den Landesmeisterschaften 2017 in Bühl mit acht Teilnehmern und einem 2. Platz von Luisa Maler in der AK 12 weiblich.

Rückblick auf Geschichte

Nach den Ehrungen und Grußworten von Bürgermeister Markus Günther, dem stellvertretenden DLRG-Bezirksleiter Uwe Spielvogel, von Sportring-Vorstandsmitglied Jürgen Mellinger und vom Vorsitzenden des Fördervereins Walldürner Bäder, Helmut Kubin, wurde der Vorstand auf Antrag einstimmig entlastet. Im Anschluss daran hielt Ehrenvorsitzender Johann Ziegltrum einen Rückblick auf die zu Ende gehende 62-jährige Vereinsgeschichte der DLRG-Ortsgruppe Walldürn Stadt- /Bundeswehrgruppe mit all ihren Höhepunkten und Aktionsschwerpunkten.

Das einstimmige Votum aller Mitglieder fand zum Abschluss der Sitzung die von einer Kommission erarbeitete und schriftlich vorliegende Vereinbarung über den Zusammenschluss der beiden Gruppen zu einer gemeinsamen „DLRG-Ortsgruppe Walldürn“. ds

