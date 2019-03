Einstimmiges Votum für Vorstand

Altheim.Der Männergesangverein „Sängerbund“ 1860 Altheim hielt seine Jahreshauptversammlung im Sportheim ab. In den Berichten der Vorstandsmitglieder wurden die Ereignisse des zurückliegenden Sängerjahres in Erinnerung gerufen. Das Frühlingskonzert in der Altheimer Kirnauhalle wurde gemeinsam mit den Chören aus Waldhausen und Robern gestaltet. Eine ganz besondere Probe fand kurz vor der Adventszeit statt, als der Inhaber der Firma Seitenbacher mit seinem kompletten Ton-Equipment nach Altheim reiste. Hintergrund war die Tatsache, dass er den Chor für die Hintergrundmusik seines Weihnachts-Werbespots engagiert hatte und die Stimmen der Altheimer Sänger die Melodie von „Stille Nacht, heilige Nacht“ in sämtlichen öffentlich-rechtlichen Radiostationen der gesamten Bundesrepublik erklingen ließen.

Neben Auftritten beim Weihnachtsmarkt und den Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen stand die Weihnachtsmatinee auf dem Programm, die sich wachsender Beliebtheit in der Bevölkerung erfreut. Ebenso nahmen die Sänger mit einem Motivwagen beim Jubiläumsumzug der FG „Aaldemer Dunder“ teil. Der Kassenbericht von Michael Englert zeigte, dass der Verein finanziell solide aufgestellt ist und ein positives Jahresergebnis erzielte. Die Kassenprüfer Benno Sans und Thomas Künzig bestätigten ihm eine korrekte Buchführung.

Eifrige Sänger geehrt

Anschließend dankte Vorsitzender Sans Chorleiter Michael Wüst sowie Vizedirigent Josef Spiesberger mit einem Weinpräsent für ihr Engagement. Er stellte fest, dass die Mitgliederanzahl nahezu konstant geblieben sei und der Chor mit seinem Durchschnittsalter der Aktiven von rund 55 Jahren einer der jüngsten in der Region ist. Die insgesamt 37 Proben wurden am häufigsten von Josef Seitz, Benno Sans, Raphael Neuberger, Albrecht Kappes, Thomas Künzig, Georg Sans und Leo-Hubert Kappes besucht. Als Anerkennung für diese Leistung wurde ein Sängerglas beziehungsweise ein Sängerkrug überreicht.

Chorleiter Michael Wüst ging auf die gesanglichen Ereignisse ein und betonte erfreut, dass es dem Chor bei all seinen konzertanten Auftritten, ob in Altheim oder auch auswärts, gelungen sei, das Publikum mit einem breitgefächerten und niveauvollen Repertoire zu begeistern. Er thematisierte zudem die Notwendigkeit der stetigen Sängerwerbung, um den Fortbestand des Chores zu sichern und empfahl den Sängern neue Wege in der Mitgliederwerbung zu gehen.

Die Entlastung des Vorstands, empfohlen durch den stellvertretenden Ortsvorsteher Anton Bopp, erfolgte einstimmig. Turnusgemäß standen in diesem Jahr die Neuwahlen der Vorstandsmitglieder an. Sämtliche Wahlgänge erfolgten einstimmig und so stehen neben dem Vorsitzenden Georg Sans künftig Thomas Künzig als zweiter Vorsitzender sowie Raphael Neuberger als Schriftführer und Nico Neuberger als Kassier mit Bernd Lauer als Stellvertreter an der Spitze des Vereins.

Der Vorstand wird ergänzt durch die Notenwarte Raphael Neuberger und Klaus Graser. Als Beisitzer fungieren Leo-Hubert Kappes, Gerhard Horn, Josef Spiesberger, Albrecht Kappes, Ewald Lauer und Mike Sans. Das Amt des Kassenprüfers wird durch Benno Sans und Klaus Lauer ausgeübt und als Fähnrich zeigen sich Josef Gehrig, Michael Englert und Benno Sans verantwortlich.

Georg Sans verabschiedete mit Hubert Mühling, Siegfried Schmitt, Michael Englert und Holger Ruppert die ausscheidenden Vorstandsmitglieder, denen nach teils jahrzehntelanger Tätigkeit der Dank des gesamten Vereines galt.

Neben den Grußworten der Vertreter der politischen und kirchlichen Gemeinde blickten die Sänger zum Ende der Versammlung auf die bevorstehenden Veranstaltungen. So sind neben den beiden Konzerten in Altheim wieder zahlreiche auswärtige Auftritte vorgesehen. Als Höhepunkt für 2020 kündigte Georg Sans eine mehrtägige Fahrt nach Ungarn an. dka

