Walldürn.Das „Haus der Bahngeschichte“ in der Hauptstraße ist im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, 25. März, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben zahlreichen Fotos und Utensilien aus der 130 jährigen Geschichte der Madonnenlandbahn sind alle Bahnhöfe der Strecke von Miltenberg bis Seckach als Modelle zu besichtigen. Auch die frühere Sandsteinindustrie sowie das erste Walldürner Freibad unmittelbar an der Eisenbahnstrecke sind neu in den Ausstellungsräumen.