Eisfläche lockt am Wochenende auf den See

Gottersdorf.Ob Eishockey, Rutschen oder einfach Spazierengehen: der Gottersdorfer See lockt zurzeit wieder mit einer geschlossenen Eisdecke. Kinder lernen das Schlittschuhlaufen besonders schnell, zeigen sich gegenseitig Tricks und schauen voneinander ab. Bei so viel Aktivität wird es jedenfalls keinem kalt. Und am Wochenende, so munkeln die Schlittschuhläufer, gibt es auch wieder ein Feuer an der Eisfläche zum Händewärmen und eine Stärkung für die zahlreichen Wintersportler. Bild: Daniela Käflein

