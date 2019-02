Elektronische Geräte entwendet

Walldürn.Bereits Anfang September letzten Jahres verlor ein Motorradfahrer bei einer Tour durch den nördlichen Neckar-Odewald-Kreis ein auffälliges Topcase. Trotz einer Suche durch den Motorrradfahrer wurde der Koffer erst Ende Januar entdeckt. Wie sich nun herausstellte muss sich zwischenzeitlich eine unbekannte Person an dem Topcase zu schaffen gemacht haben, da hochwertige elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro fehlten. Der BMW-Motorrad-Koffer ist aus Kunststoff und hat einen alufarbenen Deckel. Er ging am 8. September auf der Strecke von Hettingen über Altheim, Rosenberg, Hirschlanden, Oberwittstadt und Ballen berg in den Hohenlohekreis verloren. Bekannt ist, dass das Behältnis ab dem Nachmittag des 24. Januar diesen Jahres am Seitenstreifen der Landstraße zwischen Altheim und Sindolsheim, kurz nach der Einmündung nach Götzingen, stand. Wem ist das Topcase zwischen September und dem 24. Januar entlang dieser Strecke aufgefallen und wer hat es zwischen dem 24. und dem 26. Januar gesehen?

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019