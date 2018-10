Elternbeirat gewählt

Walldürn.Zum ersten Elternabend im Kindergartenjahr 2018/19 begrüßte Luise Rüße, Leiterin des evangelischen Kindergartens, die Eltern im Turnraum des Kindergartens. Anschließend erklärte Gaby Eder-Herold vom Bücherladen „Am alten Rathaus“ unterhaltsam, was unter dem Begriff „Literacy“ (Lese- und Schreibkompetenz) zu verstehen ist. Darin eingebunden seien Kompetenzen wie Textverständnis, Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude und Schriftsprache. Im Kindergarten gehe es hierbei um Vertrautheit mit Büchern. Sich über interessante Themen informieren, Schrift in der Umgebung erkennen und Spaß am Ausprobieren von Schrift haben, seien wichtige Elemente zur ersten Annäherung an „Literacy“ im Kindergarten, so Eder-Herold.

Das Vorlesen führe das Kind in die Lese und Schriftkultur ein. Es sehe einen Schriftzug, passend zu einem Bild und stelle fest, dass eine Verbindung da ist. Das Kind wolle selbst Buchstaben „malen“ und erwerbe so erste Schriftkompetenzen. Es verstehe, was Schrift bewirke, und sei motiviert, sich dieses „Werkzeug“ anzueignen – die beste Vorbereitung auf das künftige Lesen.

Für Kindergartenkinder sei das Vorlesen eine vergnügliche und sinnvolle Beschäftigung. Dadurch würden sie die Schriftsprache kennenlernen, die viel reichhaltiger und komplexer als die gesprochene Sprache sei. Ein Autor müsse so schreiben, dass seine Geschichte auch noch nach Jahren für andere Menschen verständlich sei. So verstanden sei Schrift haltbarer als Sprache.

Nach dem Vortrag blickte die Elternbeiratsvorsitzende Aniko Müller kurz auf das vergangene Kindergartenjahr zurück. Die anschließende Wahl des Elternbeirats brachte folgende Ergebnisse: Eisbärengruppe Susan Hemberger (Stellvertreterin Tina Wöhl), Pandabärengruppe Alicja Eisenhauer (Stellvertreterin Aniko Müller) und Elternbeiratsvorsitzende Alicja Eisenhauer (Stellvertreterin Susan Hemberger). ds

