Engagement für eine lebenswerte Umwelt

Anzeige

Deshalb wurde am 10. Dezember 1993 der Biotopschutzbund Walldürn gegründet: Gründungsmitglieder waren Werner Schirmer, Wilfried Schneider, Manfred Kiefer, Dr. Wolfgang Hauck, Bernhard Köhler, Rainer Bechtold, Robert Schneider, Friedrich Müller, Reiner Mechler, Bernhard Spreitzenbarth, Gabi Handwerk, Rainer Handwerk und Berthold Mairon.

Die Ziele des Vereins sind in der Satzung ganz klar formuliert: sukzessive Umsetzung des Biotopvernetzungkonzeptes der Stadt Walldürn; Erhalt von Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen; Vernetzung von vorhandenen und neu zu schaffenden Biotopen; Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume unserer Tier- und Pflanzenwelt; Erhalt kulturgeschichtlicher Zeugnisse.

„Nur wer seine Heimat liebt und die Landschaft in ihrer Schönheit und Vielfalt zu schätzen weiß, der geht auch pfleglich mit ihr um“ heißt es dort. Und weiter: „Der Biotopschutzbund bietet die Plattform für alle, die sich gerne in der Natur aufhalten und aktiv mitwirken wollen, die Artenvielfalt heimischer Pflanzen und Tiere auch für unsere Kinder zu bewahren. In vielen Projekten versuchen wir die dafür erforderlichen Lebensräume zu erhalten oder neu zu gestalten.“

Lang ist die Liste der Biotope: Schmittshöhe, Hochzeitswäldchen 1, Streuobstwiese, Kölbner, Oberes Marsbachtal, Schweinepferch, Meerwiesen, Rosengrund, Rebellischer Busch, Hummelberg, Neuensee, Katzenwiese, Amphibienteiche, VIP II Streuobstwiese, Walldürner Höhe, Hochzeitswäldchen 2 und Zentgrafengereuth – eine beeindruckende Bilanz, auf die die Mitglieder des Biotopschutzbundes zurückblicken können. Unzählige Arbeitsstunden haben die Mitglieder in ihre Projekte gesteckt. Zahlreiche Bäume, Hecken und Sträucher wurden gesetzt.

Ein absolutes Vorzeigeobjekt ist die Streuobstwiese. Berthold Mairon hatte die Idee, Obstbäume alter Sorten zu pflanzen. Lange befasste er sich mit dem Thema und stand mit dem Pomologen Hermann Schreiweis aus Roigheim in Kontakt. Bei mehreren Veranstaltungen zur Obstbestimmung lernten auch die übrigen Mitglieder Schreiweis mit seinem umfassenden Fachwissen kennen. Im Gewann „Löschenacker” werden drei Grundstücke gekauft und eine Streuobstwiese mit 130 hochstämmigen Apfel- und Birnbäumen angelegt. Bereits im Herbst 2009 zum „Spatenstich” wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Minister überreicht Preis

2014 bewirbt sich der Verein mit der „Arche Noah” für den Landes-Naturschutz-Preis unter dem Motto „Vielfalt in Streuobstwiesen – Wir machen mit”, und gewinnt. Eine hoch dotierte Auszeichnung für dieses Engagement, stolz nahmen Vereinsvertreter am 28. März 2015 in Stuttgart aus den Händen des damaligen Ministers Bonde die Auszeichnung entgegen.

Die Aktivitäten des Biotopschutzbundes gehen aber über die Hege und Pflege von Biotopen hinaus. Im Angebot hatte und hat der Verein etwa Vogelstimmenwanderung, Baumschnittkurs, Sammlung von Althandys, Ferienaktionstag, Naturerlebnistag oder Museumspädagogik.

Oder den Biotopwanderweg, ein durchgängig ausgeschilderter Rundweg. Größtenteils auf befestigten Wegen ist er bei jeder Witterung per Rad oder zu Fuß zu empfehlen. Er kann beliebig verkürzt oder durch mehrere Varianten erweitert werden. Auf der „Schmittshöhe”, am „Hochzeitswäldchen 1” und an der Streuobstwiese „Löschenacker” laden Rastplätze zum Verweilen ein. Start- und Ausgangspunkt ist am „Alten Schlachthof”. Oder den Fledermausturm. 2012 war die ehemalige Trafostation der Stadtwerke bereits dem Verfall preisgegeben, jetzt finden dort Fledermäuse Unterschlupf.

Die erste große Aktion des Vereins war die Pflanzung der Alleebäume an der B 27 Einfahrt Nord und Süd, verbunden mit der Aktion „1200 Bäume für 1200 Jahre Walldürn“. Aktuell geht es vorrangig um das Kalkbrennerfest und die Chronik, mit der der Biotopschutzbund zeigen will, was der Verein in 25 Jahren gestemmt hat. Die nächste große Aktion ist im Herbst die Bepflanzung dreier Grundstücke im Gewann „Waldstetter Pfad“. mar

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018