Engagement und Loyalität gewürdigt

Anzeige

Mosbach/Walldürn.Die bereits 1908 gegründete Firma Gramling ist inzwischen an vier Standorten im Neckar-Odenwald ansässig: Mit ihrer Mercedes-Benz Vertretung in Neckarelz, Walldürn und Mudau sowie mit einem markenunabhängigem Kfz.-Betrieb in Osterburken. Insgesamt sind in der Firmengruppe 230 Mitarbeiter beschäftigt. Viele davon gehören seit Jahrzehnten zum festen Stamm. Diejenigen mit 25-, 40- sowie 50- und sogar 55-jähriger Betriebszugehörigkeit zu ehren, bildete den roten Faden der diesjährigen Betriebsfeier.

Engagement gelobt

Felix Gramling begrüßte die Mitarbeiter, Auszubildenden sowie viele Ehemalige und dankte für deren Engagement und Loyalität. Auch Heinrich Gramling bedankte sich bei allen Mitarbeitern für deren Einsatz und Loyalität. Eine Firma sei nur so gut, wie die Menschen, die darin arbeiten. Und die Chefs sind nur so gut wie das Team, das dahintersteht. So seine Kernaussage.

Wichtig sei ihm immer eine gemischte Altersstruktur, in der Ältere ihren Erfahrungsschatz an die nächste Generation weitergeben.