Enrique Canate-Sanchez holt neuen Pokal

Neusaß.Der Odenwald-Cup im Golfen glänzte 2018 mit einigen Besonderheiten. Bereits zum 20. Mal wurde das beliebte Turnier in diesem Jahr ausgetragen, an dem die drei Clubs aus der genannten Region teilnehmen: der Golf-Club Mudau, der Golf-Club Odenwald in Brombachtal und der Golf-Club Glashofen-Neusaß.

Zudem wurde erstmals der von den Landräten der jeweiligen Kreise gestiftete neue Pokal ausgespielt, den sich in der Gesamtwertung Enrique Canete-Sanchez holte. Als Krönung wurde bei Kaiserwetter am Finaltag auf der Anlage in Neusaß ein Kunstwerk des international renommierten Künstlers Gil Topaz enthüllt.

Seinen Anfang nahm der Turnierbetrieb dieses Jahr beim GC Odenwald in Brombachtal am Pfingstsamstag. Der zweite Tag beim GC Mudau war geprägt von eher kühlem und regnerischem Wetter, während am Pfingstmontag auf der Anlage in Neusaß optimale Bedingungen herrschten.