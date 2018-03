Entdeckungstour in den Schulhäusern

Anzeige

Dies unterstrichen auch die beiden Schulleiter, die aufzeigten, dass hinter den beiden Schularten grundlegend andere pädagogische Konzepte stehen. Denn beiden Schulen geht es natürlich darum, die ihnen anvertrauten Kinder „zu fordern und zu fördern“, wobei der Fokus unterschiedlich gesetzt wird. Während die Werkrealschule naturgemäß den Schwerpunkt auf das Fördern legt und entsprechend viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten wie etwa die Hausaufgabenbetreuung bietet, setzt die Realschule auf das Fordern. Mit anderen Worten: Bei der Werkrealschule ist die Schülereinstellung „Ich will lernen“ das Ziel der Bemühungen, während es bei der Realschule die Voraussetzung ist.

Für Verunsicherung sorgt bei manchen Eltern der neue Bildungsplan, der das Ablegen des Hauptschulabschlusses auch an der Realschule vorsieht. Die beiden Schulleiter machten deutlich, dass dies in Regionen relevant ist, in denen es keine Haupt- oder Werkrealschule mehr gibt und dass die Walldürner Realschule an ihrem Anforderungsniveau einer „echten“ Realschule festhalten wird.

Während also für die Eltern viele Informationen auf dem Programm standen, erlebten ihre Kinder eine abwechslungsreiche Entdeckungstour durch die beiden Schulhäuser: Mit Freude bei der Sache waren sie in Technik bei Bärbel Berlinger, wenn sie durch Schmirgeln und Schleifen Kreisel aus Holz herstellen und bei Elvira Monsch im PC-Raum ihre individuellen Namensschilder bedrucken durften.

Einblicke gewonnen

Begeistert marmorierten die Grundschüler unter Anleitung von Ute Pföhler in Technischem Werken Deko-Herzen und bastelten Filtertüten-Hasen. Essbare Häschen aus Quark-Öl-Teig formten und verzierten sie in der Küche bei Christina Bundschuh und schnupperten so ins Fach AES ebenso wie ins Fach Französisch bei F. Binnig und den Sechstklässlern, die Rollenspiele zum Thema Einkaufen präsentierten und mit leichten französischen Vokabeln und einem Vokabel-Bingo zum spielerischen Lernen einluden.

Detektivischen Spürsinn entwickelten die Kinder bei Thomas Bartwicki in Chemie, denn hier galt es durch Farbchromatographie einem gefälschten Elternbrief auf die Spur zu kommen und zwei kleine Demonstrationsexperimente mit Explosion brachten das künftige Fach eindrücklich näher. Auch den Deutschlehrerinnen Elke Gramlich und Bianca Breunig-Teichmann gelang es, durch eigenes Erleben deutlich zu machen, warum es wichtig ist, sich richtig auszudrücken. Zum Wortfeld „gehen“ präsentierten sie eine Geschichte, bei der die Viertklässler sich durch unterschiedliches Gelände im Raum bewegten und so die passenden Verben wie „stapfen“ oder „schleichen“ sinnlich erleben konnten.

An allen Stationen unterstützten Schüler der jeweiligen Schule ihre Lehrer, so dass die Grundschüler nicht nur ungezwungen alle Fragen loswerden, sondern auch spüren konnten, wie wohl sich diese an der Auerberg-Werkrealschule und an der Konrad-von-Dürn-Realschule fühlen. Das von den fünften Klassen organisierte Café lud zu ungezwungenen Begegnungen und Gesprächen ein, die für die Entscheidungsfindung oft ähnlich wichtig wie die sachlichen Informationen sind.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.03.2018