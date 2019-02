Erfreulicher Abschluss der Spendenaktion

Walldürn.Mit einem erfreulichen Ergebnis haben die Schüler der Frankenlandschule ihre Sammelaktion zugunsten der Togohilfe Königheim abgeschlossen und die Spenden an Claudia Bauer von der Königheimer Initiative „Food-Drinks-Fun to Togo“ übergeben.

In der Vorweihnachtszeit hatten die Schüler unter der Leitung ihrer Lehrerinnen Simone Seitz und Julia Bertsch Schulranzen, Turnbeutel, Taschen, Rucksäcke, Mäppchen, Stifte, Ordner und verschiedene andere Schulmaterialien, die nun über die Königheimer Initiative den Schülern in Togo zukommen sollen, gesammelt. Zusätzlich überreichte Simone Seitz 310 Euro, die unter der Leitung der Fachschaft Religion während der Weihnachtsfeier gesammelt wurden.

Bereits im Vorfeld hatte Claudia Bauer im Religionsunterricht von ihrem Engagement in Togo und den dortigen Lebens- und Bildungsbedingungen berichtet. Den Schülern und Lehrern war klar, dass sie die Schüler in Togo bei ihrer Ausbildung unterstützen wollen. Schnell war die Aktion „Schüler der Frankenlandschule unterstützen Schüler in Togo“ ins Leben gerufen, die nur der erste Schritt zu einer dauerhaften Unterstützung der Königheimer Initiative darstellen soll.

Diese besteht bereits seit zehn Jahren. In dieser Zeit ist es der Initiative gelungen, eine Schule im Norden Togos zu bauen sowie in Zusammenarbeit mit der PiT Togohilfe aus Maisach eine Schulkantine zu errichten. Im Mai 2019 wird bereits der neunte Container mit Schulbedarf, Kinderkleidung, Werkzeugen, medizinischen Geräten und Nähmaschinen nach Togo verschifft.

Schulleiter Torsten Mestmacher zeigte sich über den Erfolg der Sammelaktion erfreut und bedankte sich bei den beteiligten Lehrern, Schülern und bei Claudia Bauer für ihr Engagement an der Frankenlandschule.

