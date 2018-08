Erinnerung an Roland Schwing

Anzeige

Der Landkreischef erinnerte an viele Projekte, die Roland Schwing während seiner 28-jährigen Amtszeit umgesetzt hatte: die Umfahrung von Miltenberg, die Schaffung der einmaligen Stiftung Altenhilfe oder die langjährige Generalsanierung des Schulzentrums Elsenfeld. Doch kaum ein Projekt rage in derart wunderbarer Weise in diesem Landkreis so heraus, wie das „Blaue Wunder“. Dem Kreistag mit seinen sieben Fraktionen sei es ein großes Anliegen gewesen, mit der Namensnennung Roland-Schwing-Brücke symbolisch dem viel zu früh verstorbenen Alt-Landrat ein dauerhaftes, ehrendes und von Dank geprägtes Andenken bewahren zu können.

Bevor Staatsministerin Ilse Aigner die Enthüllung des Schildes vornahm, würdigte sie in ihrer Festansprache die Verdienste Roland Schwings und bezeichnete den verstorbenen Altlandrat als Macher und Vollblutpolitiker, der sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus große Anerkennung erworben habe.

Der Bau der Mainbrücke sei eng mit seinem Wirken verbunden. Es sei ein Projekt, das deshalb besondere Bedeutung verdiene, weil es in kommunaler Trägerschaft als Kreisstraße umgesetzt worden sei. „Hier wurde eine Lücke im Straßennetz geschlossen – ein Projekt von Bürgern für Bürger“, betonte Aigner. Sie sagte unter Beifall, dass „Roland-Schwing-Brücke“ der einzige richtige Name sei.

Im Anschluss an die Enthüllung des Brückenschildes trug sich die Ministerin in das Goldene Buch des Landkreises ein.

