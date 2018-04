Erlebnisreiche Reise führte Schüler in die Vereinigten Staaten

Anzeige

Anstrengend und eindrucksvoll gestaltete sich auch der nächste Tag, wartete doch die Großstadt Chicago darauf, von den Walldürnern per pedes entdeckt zu werden. Für diese Sightseeing-Tour durch Millenium-Park und auf den Willis Tower, der mit 103 Stockwerken als zweitgrößtes Gebäude der USA natürlich eine beeindruckende Aussicht bot, holten sich die Weltenbummler die nötige Energie bei einem Original American Breakfast und bei der sehr mächtigen Chicago Style Pizza.

Nach so viel Großstadt-Flair ging es am nächsten Tag aufs Land, ins vier Stunden entfernte Fremont, wo alle schon freudig von ihren Gastfamilien erwartetet wurden. Natürlich darf bei einem Schulaustausch auch das Hineinschnuppern ins andere Schulsystem nicht fehlen, so dass die Realschüler drei Tage am Unterricht der Fremont Highschool teilnahmen. Besonders interessant war hier die Führung durch das Tech Centre, ein Zentrum für Schüler zur Berufsvorbereitung mit Friseur, Restaurant, Großküche, Medizinzentrum, Autowerkstatt, Designtechnologien und vielem mehr, in dem sich die Schüler schon „Credits“ für ihre Ausbildung erwerben können.

„American Way of Life“

Mit Bowling, Trampolinpark, Shoppen in Grand Rapids und dem obligatorischen Besuch eines Baseballspiels zeigte das Rahmenprogramm der Highschool ebenso eindrucksvoll den „American Way of Life“ wie die Zeit in den Gastfamilien, die beispielsweise einen Ausflug nach Grand Haven, zum Lake Michigan boten.

Die Walldürner Realschüler waren sich einig, dass sie sehr froh sind, den Austausch mitgemacht zu haben, da es eine tolle Zeit gewesen sei, in der man die Kultur kennenlernen, Freundschaften schließen und die Englischkenntnisse verbessern konnte. Felix ergänzt, dass es außerdem „auch mal super cool war, in einer Großstadt wie Chicago zu sein und alles kennenzulernen“. Kein Wunder, dass dies die Verantwortlichen darin bestärkt, diesen Austausch auch im kommenden Jahr wieder zu organisieren. Und sie betonten, wie dankbar sie für die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Walldürn sind, die mit einer Spende den Hotelaufenthalt in Chicago und damit unvergessliche Erfahrungen für die Schüler ermöglicht hat.

