Erlös kommt dem Kindergarten zugute

Walldürn.Zu Gunsten des Evangelischen Kindergartens Walldürn wird am Samstag, 20. Oktober, von 9 bis 15 Uhr ein Altmetall-Container am ehemaligen Aldi-Parkplatz in der Dr.-Trautmann-Straße aufgestellt, und zwar im Auftrag der AWN und in Zusammenarbeit mit der AWN Service GmbH. Der Reinerlös aus dieser Sammlung kommt dem Evangelischen Kindergarten zugute. Nicht gesammelt werden Elektro- und Elektronikschrott wie Waschmaschinen, Herde und Kühl-/Gefrier-schränke. Bei Bedarf können schwere Teile, wie Heizkörper, Fahrräder und Geländer abgeholt werden. Die Abholung kann vorab unter Telefon 0 62 82 / 3 18 53 70, 84 59, 9 29 72 67, 92 81 19 oder 0171/5130342 vereinbart werden. ds

