Erlös kommt den Bädern zugute

Walldürn.Der Verein der „Freunde der Walldürner Bäder“ veranstaltet am Sonntag, 16. Juni, ab 13 Uhr wieder das „Freibadcafé“ im Freibad. Badegäste werden mit Kaffee, Getränken, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln durch den Bäderverein direkt am Kinderbecken bewirtet. Am Kiosk des Freibades stehen wie immer Eis und herzhafte Speisen auf der Karte. Als Rahmenprogramm für die Kinder bieten die DLRG Wasserspiele und die Jugendfeuerwehr eine Hüpfburg an. Der komplette Erlös der Veranstaltung kommt den Walldürner Bädern zu Gute. Kuchenspenden können bei Sandra Günther, Telefon 0157/82754933, angemeldet werden.

