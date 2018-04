Erste Schwerpunktaufgaben und Ziele des neuen Pastoralkonzepts festgelegt

Anzeige

Walldürn.Nach dem Ausscheiden von Rainer Kreis aus dem Vorstand des Pfarrgemeinderats der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Georg hat das Gremium in der Sitzung am Dienstagabend im Pfarrsaal Andrea Hemberger als Nachfolgerin gewählt. Die Nachfolge im Stiftungsrat tritt Bernhard Schirmer an.

Der stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Helmut Hotzy informierte nach den Wahlen ausführlich über die Arbeit des Stiftungsrats seit der letzten Pfarrgemeinderatssitzung Anfang Januar (siehe Infobox).

Im Stiftungsrat notiert Den Auftrag zur Erneuerung der Beleuchtung in der Basilika erhielt die Firma Hallbaur (Hardheim) zum Angebotspreis von 168 585 Euro. Die Malerarbeiten in der Sakristei führt die Firma Ludwig Schneider (Walldürn) zum Angebotspreis von 6378 Euro aus. Die Arbeiten zur Sanierung der Lourdes-Grotte mit Gesamtkosten in Höhe von 97 239 Euro führen folgende Firmen aus: Zimmerarbeiten Firma Kern aus Rippberg (12 015 Euro), Dachdeckungs- und Blechnerarbeiten Firma Werner aus Schwarzach am Main (16 609 Euro), Steinmetzarbeiten Firma Gitter aus Gerlachsheim (36 599 Euro), Schlosserarbeiten Firma Barthel aus Grünsfeld (25 769 Euro), Putz- und Malerarbeiten Firma Farbtupfer aus Walldürn (6247 Euro), Inneneinrichtung Firma Neuberger aus Altheim (3590 Euro). Den Auftrag zur Gestaltung der Außenanlage des Kindergartens Sankt Marien erhielt die Firma Garten Stahl (Boxberg-Schweigern) zum Angebotspreis von 84 180 Euro. Die Parkflächen markiert die Firma Ludwig Schneider (Walldürn) zum Angebotspreis von 4130 Euro. Die Schlosserarbeiten führt die Firma Kieser (Walldürn) zum Angebotspreis von 13 050 Euro aus. Den Auftrag zur Sanierung der Glockenanlage der Kirche in Glashofen erhielt die Firma Schneider aus Schonach zum Angebotspreis von 18 879 Euro. Die Elektroarbeiten führt die Firma Hess aus Walldürn zum Angebotspreis von 7733 Euro aus, die Zimmererarbeiten erledigt die Firma Bundschuh aus Glashofen zum Angebotspreis von 11 738 Euro. Die Vertretung für Kirchenmusikerin Katrin Kirchgeßner übernimmt Christoph Henk aus Hainstadt. Die Teilzeitstelle im Pfarrbüro besetzte das Gremium mit Thomas Franz. Zur Anschaffung von Boxen erhalten die „Young Musicians“ einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro. Den Haushaltsentwurf 2018/19 stellte der Leiter der kirchlichen Verrechnungsstelle, Karl-Heinz Kern vor. Außerdem diskutierte das Gremium über die Pflege der Außenanlage der Kirche in Glashofen, über die Aufstellung einer Hundetoilette am Wallfahrtsplatz, über eine öffentliche WC-Anlage an der Basilika, über die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen des Kirchenfonds Glashofen und die Einschränkung der Vermietung von Räumlichkeiten im Pfarrheim. ds

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Eisenhauer und der Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn, Stadtpfarrer Pater Josef Bregula, wiesen darauf hin, dass man im nächsten Jahr anlässlich des Jubiläums „1225 Jahre Stadt Walldürn“ vom 9. bis 14. März die Durchführung eine Volksmission für die Seelsorgeeinheit Walldürn ins Auge gefasst habe.