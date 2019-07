Erster Platz für Münchingen

Walldürn.Mit 1528 Punkten gewann das Team des DRK Münchingen den am Samstag in Walldürn ausgerichteten Landeswettbewerb in Erster Hilfe und ließ auch beim vom Ehrenpräsidenten des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg gestifteten Preis für Patientenorientierung die Zweitplatzierten aus Maulbronn deutlich hinter sich.

Mit diesem Erfolg in der Wallfahrtsstadt qualifizierte sich die aus dem Kreisverband Ludwigsburg angereiste Gruppe für den Bundeswettbewerb, der im September in Darmstadt ausgerichtet wird.

Zufrieden mit dem Ablauf

Wie Pressesprecher Udo Bangerter resümierte, verlief der Tag „alles in allem entspannt bei guter Atmosphäre, kurzen Wegen und hervorragender Organisation durch den Kreisverband Buchen und den Ortsverein Walldürn“. Am Samstagabend verwies Jürgen Wiesbeck als Landesdirektor der Bereitschaften bei der Siegerehrung auf rund 300 Teilnehmer, Helfer und Organisatoren.

Pokale und Preise

Die neben den Pokalen überreichten Preise für die Siegergruppen wurden ermöglicht durch die Sponsoren Braun Medizintechnik, Ambu, HD+G, DRK-Blutspendedienst, GSG Geilenkothen, Scheuermann-Kaffee und Radecker.

Die Preise gingen an Münchingen (1528 Punkte), Weilheim (1498 Punkte), Mannheim-Stadt (1474 Punkte), Forchtenberg (1438 Punkte), Maulbronn (1415 Punkte), Patchwork Rhein-Neckar (1399 Punkte), Salemertal (1394 Punkte), Niederstotzingen (1353 Punkte), Leonberg/Rutesheim (1347 Punkte), Giengen/Brenz (1328 Punkte), Tettnang (1238 Punkte), Degerloch (1237 Punkte) und Rottenburg/Neckar (1171 Punkte). ad

