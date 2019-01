Erstmals „Wanderkönige“ gekürt

Walldürn.Von einem Vereinsjahr voller Aktivitäten und einem lebhaften Wandergeschehen berichtete Vorsitzende Agnes Sans in der gut besuchten Mitgliederversammlung der Odenwaldklub-Ortsgruppe (OWK) Walldürn am Sonntag im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“. Erfreut blickte sie auf 43 Wanderungen beziehungsweise Veranstaltungen zurück. Exemplarisch erwähnte Sans die in Walldürn durchgeführte Jahreshauptversammlung des Gesamt-OWK und besondere Wanderangebote wie eine Stadtführung in Buchen, eine Wanderfahrt ins Jagsttal, die Teilnahme am Odenwälder Wandertag in Bürgstadt, eine mehrtägige Wanderfahrt in die Rhön, eine Weinwanderung im Pfälzerwald, eine Marathon-Wanderung sowie eine Adventswanderung samt anschließender Adventsfeier.

20 Wanderführer

Wanderwart Ralf Englert erinnerte in kurzen und prägnanten Worten an die Wanderungen im zurückliegenden Jahr, darunter 17 Halbtagswanderungen, 16 Ganztageswanderungen, fünf von Brigitte und Heinz Laukenmann organisierte Nachmittagswanderungen für die älteren Vereinsmitglieder, eine Mehrtageswanderung, eine Fahrradtour, eine Halbtageswanderung in den Orchideen bei Königheim sowie zwei Tagestouren mit Besuch des Gestüts in Mülben und eine Busfahrt zur Landesgartenschau in Würzburg. Die gesamte Wanderstrecke aller Wanderungen bezifferte Englert auf 624 Kilometer. Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung investierten die 20 Wanderführer der OWK-Ortsgruppe Walldürn rund 800 Arbeitsstunden. An 75 Mitglieder wurde das Wanderabzeichen verliehen. Im Verlauf des Jahres wurden zahlreiche neue Ziele erwandert.

Schriftführer Werner Weigand berichtete von der Teilnahme der Vorstandsmitglieder an Sitzungen des Gesamt-Odenwaldclubs und des OWK-Bezirks 7, an Veranstaltungen der Stadt Walldürn sowie an der Naturschutztagung des Gesamt-OWK in Eppertshausen und einem Tagesausflug der Wanderführer.

Naturschutzwart Albert Ehrler ging anschließend auf die stark rückläufige Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt ein und verdeutlichte, dass in der Zukunft Ökologie und Ökonomie unbedingt wieder mehr im Einklang sein müssten.

Einen detaillierten Kassenbericht erstattete Schatzmeister Karl-Fried-rich Berberich. Die Kassenrevisoren Ursula Mechler und Edgar Müssig bestätigten ihm eine einwandfreie Buchführung. Zügig erfolgte die von Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Schmeiser empfohlene die Entlastung des Vorstands. Zuvor hatte sich Vorsitzende Agnes Sans noch einmal bei allen Vorstands-, Wanderausschuss-, Verwaltungsausschuss- und Festausschussmitgliedern sowie den Wanderführern und Wegewarten für deren im zurückliegenden Wanderjahr geleistetes ehrenamtliches Engagement bedankt.

Mit der Vereinsehrennadel in Gold zeichnete sie gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Susanne Dearnley für jeweils 18-jährige Tätigkeit in den Ausschüssen in der OWK-Ortsgruppe Walldürn Brunhilde Marquardt und Peter Gehrig aus. Erstmals in der Vereinsgeschichte als „Wanderkönigin“ und „Wanderkönig“ gekürt wurden die eifrigsten Mitglieder Rita Sauer (86 Wanderpunkte) und Helmut Dollinger (87 Wanderpunkte).

Nach den Ehrungen informierte Werner Weigand über die Wanderfahrt in die Rhön (19. bis 23. September) und die Wandertage in der Fränkischen Schweiz (25. bis 29. September) mit Unterkunft im Hotel „Schwanenbräu“ in Ebermannstadt.

Abschließend erhielt Vorsitzende Agnes Sans von ihrer Stellvertreterin Susanne Dearnley für ihre 20-jährige Tätigkeit an der Spitze des Vereins ein Präsent. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019