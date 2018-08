Es ging um die Wurst

Altheim/Buchen.Beim Ferienprogramm des Musikverein Altheim ging es beim im wahrsten Sinne um die Wurst. 37 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren durften bei der Herstellung der Wurst im Hause der Metzgerei Herkert in Buchen selbst mit anpacken.

Begonnen hat die Führung in Altheim mit der Besichtigung des Schlachthauses. Hier wurde den Kindern von Martin Sans anschaulich erklärt, wie man bei Schlachtungen von Schweinen und Rindern vorgeht. Auch die dazu benötigten Werkzeuge wurden in Augenschein genommen. Danach ging es mit zahlreichen freiwilligen Mama-Taxies weiter zum Schlachthaus nach Buchen. Dort war die Besichtigung des Kühlhauses eine angenehme Erfrischung. Die Kinder durften bei der Herstellung des Wurstteiges mit zuschauen und später an der manuellen Wurstmaschine ihre eigene Wurst selbst pressen und abdrehen.

Sie waren alle mit Eifer dabei und warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. Danach wurden die selbst hergestellten Würste gegrillt und mit Brötchen und Getränken im Hof verzehrt. Der Musikverein dankte Ralf Herkert für den Blick hinter die Kulissen und die unterhaltsame Führung. Zur Erinnerung an diesen Tag bekam jedes Kind von Corinna Sans und Lina Herkert eine Urkunde mit Gruppenfoto überreicht. Anschließend wurden die Kinder wieder nach Hause gefahren.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018