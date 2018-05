„Es ist manchmal richtig frustrierend“

Anzeige

Walldürn.Müllablagerungen im Wald sind für die Mitarbeiter des Forstes ein ständiges Ärgernis. Immer wieder und an vielen Stellen findet man die Hinterlassenschaften von Menschen, die den Weg zur Mülldeponie und die Kosten für die Entsorgung dort scheuen.

Ein aktueller Fall treibt gerade wieder Jörg Puchta von der Forstbetriebsleitung Walldürn um. In der Nähe der Erddeponie an der Gemeindeverbindungsstraße Walldürn – Glashofen entsorgt jemand immer wieder Bauschutt. „Elektrische Kabel, Kupferteile, Isoliermaterial oder Elektroschrott – da saniert einer oder baut sein Haus um“, so Puchta.

Jemanden zu erwischen, das sei schwierig. Man müsse ihn auf frischer Tat stellen – und auch dann kann es schwierig werden. Als er in noch in Leonberg gearbeitet hat, hat er einmal einen Müllsünder erwischt und fotografiert. Der Mann ist trotzdem straffrei ausgegangen. „Das ist manchmal schon frustrierend“, so der Forstmann. Und wenn einer mal bestraft wird, dann sind die Strafen für solche Umweltsünden in den Augen des Försters zu gering.