Es wird immer schwieriger, qualifiziertes Personal für die Pflege zu finden

Anzeige

Hardheim/Walldürn.Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn tagte in Hardheim. In der Verbandsversammlung wurde die Jahresrechnung 2017 für das Geriatriezentrum in Walldürn erläutert und festgestellt.

Dabei wurde von Bürgermeister Markus Günther darauf hingewiesen, dass das Geriatriezentrum St. Josef 87 Personen beschäftigt und eine relativ geringe Fluktuation aufweist und viele Mitarbeiter mit langjähriger Betriebszugehörigkeit hat. Allerdings werde es zunehmend schwieriger, frei werdende Stellen zeitnah mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen.

Als äußerst schwierig stufte er sogar die Gewinnung von Personal für Leitungs- und Führungsaufgaben ein. „Der Beginn des Pflegenotstandes ist auch im Geriatriezentrum „St. Josef“ bereits deutlich spürbar“, so Markus Günther.