Experimente im Schülerlabor

Walldürn/Lampoldshausen.Neue Wege ging vor Kurzem die Auerberg-Werkrealschule Walldürn - und zwar besonders spannende und abwechslungsreiche: In einem gemeinsamen Kooperationsprojekt besuchten die beiden 9. Klassen mit ihren Klassenlehrern Jan Steinbach und Matthias Müller das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen (Landkreis Heilbronn) und führten im dortigen Schülerlabor mehrere Experimentierrunden durch. Auf spielerische Weise wurden die Schüler so mit der Wissenschaft vertraut gemacht.

Der Einblick in die Welt des Raketenantriebs begann mit einer Filmvorführung über die einzelnen Forschungsgebiete des DLR. Neben der Entwicklung und dem Betrieb von Triebwerksprüfständen forschen die DLR-Wissenschaftler in Lampoldshausen an fortschrittlichen Technologien für zukünftige Raumfahrtantriebe. Die Forschungsschwerpunkte liegen hierbei auf der Untersuchung der Einspritzung der Treibstoffkomponenten, deren Mischung und Verbrennung, der Expansion der heißen Gase in der Düse sowie der thermischen Belastung der Brennkammerstrukturen.

Anschließend ging es an die erste Experimentierrunde: In sechs Gruppen wurden die bestens ausgestatteten und vorbereiteten „School Labs“ erkundet. Die Experimente wurden von Fachleuten begleitet, und die dabei gezeigten Phänomene wurden eingängig erklärt.

Vakkum-Experimente

Das erste Thema war die Brennstoffzelle. Hierbei durften die Neuntklässler Antriebe mit Brennstoffzellen in Fahrzeugen testen. Weiter ging es mit Experimenten zum Thema Vakuum. Beispielsweise wurde frisches Obst durch Erzeugung eines Vakuums zum Gefrieren gebracht, und Mohrenköpfe blähten sich im Vakuum riesig auf.

Antriebe getestet

Die nächste Station war der Photovoltaik gewidmet: Versuche zur Energieerzeugung aus Lichtquellen weckten hier das Interesse der Schüler. Nicht minder spannend waren die Bereiche GPS-Navigation mit dem praktischen Beispiel Geocaching und Optik, wo Versuche zur Lichtbrechung auf die Gäste aus Walldürn warteten.

Die letzten Experimente widmeten sich dem Themenkomplex Windströmungen. Im Mittelpunkt standen hier Versuche im Windkanal zu den Themen Luftwiderstand und Tragfähigkeit von Flugzeugen.

Anschließend erkundeten die Neuntklässler das Museum und die Ausstellung des DLR-Standorts Lampoldshausen. Bei der kurzweiligen Führung drehte sich alles um alte Raketenantriebe und die Modelle von Satelliten.

Nachdem der Mittagspause begann die zweite Experimentierrunde. Nach einer Feedbackrunde durften die Schüler zum Abschluss eines ebenso kurzweiligen wie lehrreichen Tages Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme entgegennehmen.

Das Fazit der beiden Klassenlehrer fiel rundum positiv aus: „Für die Schüler war es ein besonderer Tag: Sie haben viel gelernt, und ihr Interesse an den Naturwissenschaften wurde geweckt. Deshalb wollen wir den Besuch in Lampoldshausen auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholen!“

