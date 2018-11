Extreme Wetterlagen bereiten Sorgen

Hornbach.Die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hornbach setzen auf Kontinuität in der Vorstandsarbeit. In der Jahreshauptversammlung am Freitag im Gasthaus „Zum Lamm“ bestätigten sie Theo Dörr im Amt des Vorsitzenden. Des Weiteren wählte die Versammlung Dr. Henner Heitmann zum stellvertretenden Vorsitzenden, Thomas Geier zum Geschäftsführer und Kassier sowie Alexander Stich zum Kassenprüfer.

Zuvor hatte Vorsitzender Dörr das abgelaufene Geschäftsjahr Revue passieren lassen. Die am Holzmarkt erzielten Erlöse seien den berechtigten Mitgliedern zeitgerecht überwiesen worden. Die Sorge der Landwirte und Waldbesitzer hinsichtlich der Klimaveränderung sei für alle spürbar. „Extreme Wetterlagen wie Hitze und Trockenheit nehmen zu“, so Dörr. Zu Beginn diesen Jahres hätten die Stürme „Burglind“ und „Frederike“ in einigen Bundesländern gewaltige Schäden angerichtet. Wegen des vielen Regens und durchnässter Böden habe das geerntete Holz in den ersten Monaten des Jahres mitunter nicht an die Waldwege zur Abfuhr gebracht werden können. Dann habe sich die Wetterlage grundlegend umgestellt.

Folglich habe sich die letztjährige Aussage von Helmut Schnatterbeck bewahrheitet: „Bekommen wir einen trockenen, heißen Sommer, haben wir Käferprobleme, die sich gewaschen haben“. Sei das dauerhaft schöne Wetter für viele Menschen mit Urlaubsgefühlen verbunden, gelte es dennoch darauf hinzuweisen, dass die Natur unter solchen Bedingungen leidet.

Ein Lob zollte Dörr den Mitgliedern der FBG für die engmaschigen Kontrollen der Bestände und bei Käferbefall die schnelle Aufarbeitung von Schadholz. „Es wird nun eine große Herausforderung sein, das Holz zu einem noch vernünftigen Preis am Markt zu platzieren“, sagte Dörr. Ende März hatte er zusammen mit Thomas Geier in Mudau an einer Veranstaltung mit dem Thema „Aktueller Stand der Forstneuorganisation“ teilgenommen. Dabei war unter anderem vorgestellt worden, wie der Privatwald weiterhin betreut und das geerntete Holz nach der damals unsicheren Rechtslage kartellkonform vermarktet werden kann.

Mitte April besuchten 35 FBG-Mitglieder die Messe „Forst Live“ in Offenburg. Mitte Juni fiel das langersehnte Urteil des Bundesgerichtshofs zur Holzvermarktung. Das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wurde teilweise einkassiert. Der BGH entschied allerdings nicht, ob die Holzvermarktung des Landes Baden-Württemberg grundsätzlich kartellrechtswidrig ist. Daher fehlt der Branche weiterhin die Rechtssicherheit.

Geschäftsführer und Kassier Thomas Geier stellte den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Alexander Stich bescheinigte eine gute Buchführung. Die Entlastung des Vorstands fiel nach einem Grußwort von Ortsvorsteher Wolfgang Stich einstimmig aus.

Niederschläge nehmen ab

Forstbetriebsleiter Jörg Puchta informierte anschließend über den Zustand des Waldes im Odenwald und in Baden-Württemberg. Während von 2002 bis 2018 die Temperaturen gestiegen seien, habe im selben Zeitraum der Niederschlag abgenommen. Der durchschnittliche Niederschlag im Odenwald habe im Jahr 2002 bei 361 Liter je Quadratmeter gelegen, im Jahr 2018 seien es gerade mal 162 Liter je Quadratmeter gewesen. 38 Prozent des Waldes in Baden-Württemberg seien durch Insekten und Dürre geschädigt.

Helmut Schnatterbeck von der Forstlichen Vereinigung (FVOB) Odenwald-Bauland erinnerte an deren Gründung im Jahr 2010. Die Vereinigung vermarkte Holz aus 40 000 Hektar Waldfläche, davon 1400 Hektar Privatwald. Die Nachfrage nach allen Holzarten in der Industrie sei im Moment hoch. Trotz des Käferbefalls habe man gute Preise aushandeln können. Besonders Buche, Eiche und Buntholz hätten gute Preise erzielt. Wegen der hohen Heizölpreise sei auch die Nachfrage nach Brennholz gestiegen.

Forstrevierleiter Ulrich Kipple bedankte sich schließlich bei den Waldbauern für die gute Zusammenarbeit im Jahresverlauf. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018