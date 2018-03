Fahndungserfolge durch DNA-Treffer

Anzeige

Walldürn.Die Polizei hatte mehrere Fahndungserfolge durch so genannte DNA-Treffer. Regelmäßig wird durch die Polizei an Tatorten auch nach DNA-Spuren gesucht, so eine Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium.

Spuren abgeglichen

Im letzten Jahr gelang es Beamten der Polizeireviers Buchen und des Polizeipostens in Walldürn mehrfach an Tatorten im Raum Walldürn bei der Spurensicherung menschliche DNA sicherzustellen. Dies führte nun zur Aufklärung von gleich drei Straftaten.

Die an den Tatorten aufgefundene DNA stimmt nämlich mit dem genetischen Abdruck eines Mannes überein, was vor kurzem ein Abgleich der Spuren mit der DNA-Analysedatei beim Bundeskriminalamt ergab. Bei den ersten beiden Taten handelt es sich um Sachbeschädigungen, welche Ende Februar 2017 in Walldürn begangen worden waren. Dabei wurden an zwei parkenden Fahrzeugen die Außenspiegel und Scheinwerfer beschädigt. Offenbar hatte der Täter sich bei seinem Handeln verletzt, da er jeweils Blutspuren hinterließ, die später dann von den Beamten entdeckt und gesichert werden konnten.