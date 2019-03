Fahrer hatte mehr als zwei Promille

Reinhardsachsen.Über zwei Promille zeigte das Alkoholtestgerät einer Streife des Polizeireviers Buchen bei einer Kontrolle am Mittwochabend auf der Kreisstraße bei Reinhardsachsen an. Der 60-Jährige Fahrzeuglenker war in Fahrtrichtung Walldürn unterwegs und fiel anderen Verkehrsteilnehmern durch seine auffällige Fahrweise auf. Die verständigte Polizeistreife führte bei dem Mann einen Alkoholtest durch, dessen Ergebnis zur Folge hatte, dass der Mann die Beamten mit in ein Krankenhaus begleiten musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der 60-Jährige gleich abgeben. Auf ihn kommen nun der Entzug der Fahrerlaubnis und eine Strafanzeige zu.

