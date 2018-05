Fahrt in den Landtag als Preis

Anzeige

„Das Jahr 1918 war ein Jahr großer Umbrüche in Deutschland, erstmals durften Frauen und Männer gleichberechtigt wählen und gewählt werden“, so der Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer. Dies sei eine große Errungenschaft der Sozialdemokratie, daher habe man beim diesjährigen Blumen- und Lichterfest das „Frauenwahlrecht in Deutschland“ thematisiert. Zeitgleich sei 1918 ein Jahr des demokratischen Aufbruchs gewesen. Überall in Deutschland, wie auch in Walldürn, wurden Ortsvereine der SPD gegründet. Beim Gewinnspiel der SPD galt es diesmal zu erraten, welches Jubiläum die SPD Walldürn 2018 feiert. Die Lösung: „100 Jahre SPD in Walldürn“.

Unter den Teilnehmern mit der richtigen Antwort, wurden die Gewinner ermittelt. Jeweils eine Fahrt für zwei Personen in den Landtag mit MdL Georg Nelius haben Tamara Keim und Renate Kitt (beide Walldürn) gewonnen.

Der Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer bedankte sich abschließend bei allen Helfern, besonders bei MdL Georg Nelius, der auch am Stand der SPD zugegen war.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.05.2018