„Fahrtage“ am Wochenende

Walldürn.Die Modelleisenbahnfreunde Walldürn öffnen am Samstag, 24. November, von 13 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 25. November, von 11 bis 16 Uhr in den Clubräumen im Städtischen Bauhof in der Dr.-August-Stumpf-Straße die Pforten für einen „Tag der offenen Tür“. Zu sehen gibt es an diesen „Fahrtagen “ für die Besucher die 80 Quadratmeter große Märklin HO-Clubmodell-Bahnanlage „Mittelgebirge“, die 24 Quadratmeter große Roco HO-Gleichstrombahn „Schweiz“ mit sehenswerter Landschaftsgestaltung, die Modulanlage Spur Oe und die Spur-N-Modulanlage. Zusätzlich gibt es für die jungen Ausstellungsbesucher eine Märklin HO-Anlage zum selbstfahren. Für die Bewirtung ist an beiden Veranstaltungstagen gesorgt. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018