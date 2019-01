Fahrzeug landete auf dem Dach

Walldürn.Auf dem Dach endete die Autofahrt eines 36-jährigen Mannes am Sonntagnachmittag auf der Landstraße zwischen Altheim und Walldürn. Der Mann kam gegen 13.20 Uhr mit seinem Kleinwagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Fiat Panda und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, auch mehrere Verkehrszeichen wurden beschädigt. Insgesamt beziffert die Polizei die Schadenshöhe auf 2500 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019