Falsche Fünfziger in Umlauf gebracht

Walldürn/Hardheim.Gleich in mehreren Geschäften wurden am Dienstagvormittag gefälschte 50-Euro-Geldscheine in Umlauf gebracht. Da sich die Taten nahezu zeitgleich abspielten, kann durchaus davon ausgegangen werden, dass mehrere unbekannte Personen unterwegs waren, um die Falsifikate gegen Bargeld einzutauschen. Auch das Vorgehen kann als ähnlich bezeichnet werden.

Im Stadtgebiet Walldürn waren zwei Männer in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften unterwegs und übergaben insgesamt vier Scheine beim Bezahlen von Waren. Noch bevor es zu einem Bezahlvorgang kam, wurde ein gefälschter Fünfziger in Hardheim entdeckt.

Die falsche Banknote wurde von den Angestellten erkannt. Als der Verdächtige dies bemerkte, entfernte er sich zügig aus dem Laden. Der Mann wird als 160 bis 165 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er machte einen gepflegten Einbruch, hatte einen dunklen Teint und trug dunkle leicht wellige Haare sowie einen Vollbart. Der auf 30 Jahre Geschätzte sprach kaum deutsch und war mit einem Blouson, der auffällige Streifen hatte, und einer Jeans bekleidet.