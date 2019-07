Familienzelten ein voller Erfolg

Altheim.Das Gemeindeteam Ferienprogramm in Altheim startete am vergangenen Wochenende mit seinem Familienzelten in die Sommerferien. So freuten sich 60 Personen am Freitagnachmittag an der Noledorn-Hütte aufs Zelt-Aufbauen. 15 an der Zahl standen schließlich bereit, um spät in der Nacht auch aufgesucht zu werden.

Zuvor stand aber noch Kaffee und Kuchen auf dem Programm. Zahlreiche Spiele sorgten bei den Kindern, aber auch bei den Mamas und Papas, Onkeln und Tanten für Begeisterung und gute Laune. Außerdem hatten die Kinder viel Spaß auf dem Spielplatz, beim Fußball spielen, Holz schnitzen und bei Erkundungen im Wald. Wegen Waldbrandgefahr war ein Lagerfeuer und das damit verbundene traditionelle Stockbrot nicht möglich. Stattdessen wurde der Stockbrotteig auf andere Weise gebacken, was aber „auch voll lecker“ war. Eine Nachtwanderung und Gitarrenspiel machten die Zeltlager-Stimmung perfekt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019