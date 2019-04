Faszination der Natur entdecken

Walldürn.Rund um Waldthemen geht es am 5. Mai bei einem Erlebnistag beim Wildpark. Dort warten eine Reihe von interessanten Angeboten auf die Besucher. 14 Stationen wird es geben.

Der Erlebnistag findet im Rahmen einer landesweiten „NaturErlebnisWoche“ statt. An über 2000 Orten in Deutschland und über 300 in Baden-Württemberg gibt es für Familien und alle am Thema Natur Interessierten in dieser

...