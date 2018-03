Fehlender Nachwuchs ein Problem

Anzeige

Zahl der Sänger gesunken

Wolfgang Kaiser sagte in seinem Bericht, dass es beim Männerchor an Nachwuchs mangele, und die Zahl der aktiven Sänger durch Sterbefälle und alters- und krankheitsbedingt sehr stark zurückgegangen sei. Man habe deshalb zahlreiche aktive Sänger verloren, und wenn momentan aus dem 1. und 2. Tenor eine gute führende Stimme ausfalle, sei der Chor nicht mehr in der Lage, Auftritte jeglicher Art und gar ganze Konzerte zu gestalten.

Aus diesem Grunde gelte es, dass jeder mit dazu beitrage, für den Chor neue Sängerinnen und Sänger zu suchen, um wieder einen guten Chorklang in allen Stimmen hervorzubringen. Dies könne nur gelingen, wenn sich alle als Teil der Gemeinschaft fühlen würden.

Viele Auftritte

Dem Bericht von Schriftführer Gerhard Sauter war zu entnehmen, dass der Gesamtchor im Berichtszeitraum vom 19. März 2017 bis zum 24. März 2018 zahlreiche öffentliche Auftritte oder Veranstaltungen hatte und sich der Männerchor sowie der Gemischte Chor und der Gesamtchor in diesem Zeitraum insgesamt 39 Mal zum wöchentlichen Chorprobeabend trafen. An besonderen Veranstaltungen nannte er etwa die Stimmbildung im Probelokal mit Bettina von Hindte, die Teilnahme an der Prozession am Großen Blutsfeiertag, die Teilnahme am Chortreff 2017 des Sängerkreises Buchen oder die Herbst-Matinee im „Haus der offenen Tür“.

Schließlich informierte Sauter darüber, dass der MGV derzeit 118 Mitglieder hat, darunter 25 aktive Sänger, 17 aktive Sängerinnen, 76 passive Mitglieder, ein Ehrenvorsitzender und elf aktive sowie 25 passive Ehrenmitglieder.

Beim Probenbesuch 2017 benannt er für sehr guten Probebesuch folgende Aktive: Bei alle 39 Proben anwesend war Anja Blum-Rusnak. Jeweils 38 Mal bei den Proben anwesend waren Erwin Flachs und Klaus Mairon, jeweils 37 Mal Hannelore Jauch und Karl Stöckel, jeweils 36 Mal Kurt Blum, Heinz Hammrich und Gerhard Sauter, und jeweils 35 Mal Karl-Heinz Gerold und Bettina Riedl.

Kassenwart Gerhard Trunk erstattete den Kassenbericht, aus dem hervorging, dass der MGV auf einer soliden finanziellen Basis steht. Die Kassenrevisoren Markus Günther und Berthold Stumpf bestätigtendem Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung des Schatzmeisters, die auf Antrag von Jürgen Schmeiser ebenso einstimmig erteilt wurde wie die Entlastung des Vorstands.

Chorleiter Michael Wüst ging in seinem Bericht zunächst noch einmal auf die Auftritte ein, ehe er mit Blick in die Zukunft sagte, dass der Walldürner Männerchor bedingt durch einige Schicksalsschläge und Todesfälle in letzter Zeit immer größere Probleme in der Stimmenbesetzung bekommen hat und derzeit seiner Meinung kaum auftrittsfähig sei.

Abschließend dankten Wüst und Kaiser allen, die sich für den MGV engagiert haben. ds

