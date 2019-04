Feierliche Gottesdienste

Walldürn.Mit dem Palmsonntag beginnen am Wochenende die Feierlichkeiten zu den Kar- und Ostertagen. In deren Mittelpunkt steht das Leiden und Sterben Jesu Christi, das in der Osternacht bei der Auferstehungsfeier seinen Höhepunkt erfährt. Mit zahlreichen Gottesdiensten und Andachten begeht die katholische Kirchengemeinde in der gesamten Seelsorgeeinheit Walldürn diese besonderen Tage innerhalb des Kirchenjahres. Besonders feierlich sind auch die Eucharistiefeiern, Andachten und Gebetsangebote in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut:

Samstag, 13. April: Zu Beginn der Kar- und Ostertage findet das Konzert „Tenebrae“ um 20 Uhr in der Basilika mit dem Jungen Kammerchor Rhein-Neckar statt. Tenebrae bedeutet wörtlich übersetzt „Schatten“ und war eine Bezeichnung für die mittelalterlichen „Finstermetten“ der Karwoche. Im Mittelpunkt des Konzerts stehen Vertonungen der Klagelieder des Jeremia, unter anderem von Tomás Luis de Victoria und Thomas Tallis. Der Eintritt ist frei.

Palmsonntag, 14. April: 9.30 Uhr Hochamt mit Feier und symbolischem Einzug Christi in Jerusalem. Teilnahme der Erstkommunionkinder und Mitgestaltung durch die Kinderchören St. Georg.

Gründonnerstag, 18. April: 18.30 Uhr Messe vom letzten Abendmahl mit dem Kyrie von Malcolm Archer und dem Stück „In monte oliveti“ von Anton Bruckner sowie Liedsätze zum Gotteslob, gestaltet durch den Kirchenchor St. Georg. Im Anschluss findet bis 21.30 Uhr am Blutaltar die Ölberg-Gebetswache mit Gesängen und Gebeten zur Heiligen Stunde statt.

Karfreitag, 19. April: 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi. Zur Aufführung kommt die Johannespassion (1568) von Jakob Meiland und dem „Tenebrae Factae Sunt“ von Michael Haydn, Vokalensemble und Solisten.

Karsamstag, 20. April: 20 Uhr Feier der Heiligen Osternacht. Zur Aufführung kommen verschiedene Liedsätze und Gospels. Das Sanctus und Benedictus von Christopher Tambling aus der Missa Brevis in F-Dur und „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter. Die Osternacht wird vom Jugendchor St. Georg musikalisch gestaltet.

Ostersonntag, 21. April: 9.30 Uhr Hochamt zum Hochfest der Auferstehung des Herrn mit Speisesegnung. Zur Aufführung kommt von Wolfgang Amadeus Mozart die Missa in C-Dur KV 258, „Spaur-Messe“, sowie verschiedene Liedsätze zum Osterfest. Gestaltet wird das Hochamt vom Kirchenchor St. Georg, Projektsängern, Vokalsolisten und einem Orchester. adr

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019