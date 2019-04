Fernsehteam dreht Beitrag

Walldürn.Ein Österreicher und ein Bayer machen sich auf die Reise zu verschiedenen Orten diesseits und jenseits der Grenze des Freistaats. Für das neue Unterhaltungsformat „Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger“ schickt der Bayerische Rundfunk die Schauspieler Sebastian Bezzel und Simon Schwarz auf Entdeckungstour.

Die langjährigen Freunde, bekannt aus den Eberhoferkrimis, begeben sich in dieser Mischung aus Reisedokumentation und Impro-Sitcom auf Entdeckungstour in den bayerischen Grenzregionen. Am heutigen Dienstag machen sie in Walldürn im Museum „Zeit(T)räume“ von Beate und Bruno Kaiser Station. Drehbeginn ist im Glockenturm der Basilika, wo einst eine mechanische Großuhr jahrzehntelang ihren Dienst verrichtete. Danach machen sich Bezzel und Schwarz mit dem historischen Feuerwehrauto der Kaisers auf den Weg ins Museum, wo die frühere Kirchturmuhr vor zehn Jahren ihren Platz gefunden und sich in das Ensemble verschiedener mechanischer Großuhren aus der Umgebung von Walldürn eingereiht hat.

Produziert wird die Reihe „Bezzel & Schwarz“ von der Firma Labo M GmbH, inszeniert werden vier 45-minütige Folgen.

