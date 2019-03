Film in „Löwen-Lichtspielen“

Walldürn/Buchen.Demokratie und Menschenrechte sind nicht selbstverständlich – darauf will das Bündnis „Herz statt Hetze“ mit einer Schulfilmwoche und einer Kino-Vorführung aufmerksam machen. Das Bündnis „Herz statt Hetze“ im Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich für eine offene Gesellschaft ein. Für Menschen, für Toleranz, für Freiheit und Demokratie. Das Bündnis stellt sich gegen Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Um diese Ziele zu erreichen, und für Gefahren zu sensibilisieren, wird es in den kommenden Wochen eine Reihe von Veranstaltungen geben.

Es ist dem Bündnis gelungen, Katrin Himmler, die Großnichte von Heinrich Himmler und Enkelin von Ernst Himmler, in den Neckar-Odenwald-Kreis zu holen. Sie wird an Schulen „Meine Familie, die Nazis und Ich“ zeigen, einen Dokumentarfilm von Chanoch Ze’evi, und sich den Fragen der Schüler stellen. Die Schulwoche findet vom 25. bis 29. März statt. Die Schulfilmwoche wird im Rahmen des Landesprogramms „Demokratie stärken! Baden-Württemberg gegen Menschfeindlichkeit und Rechtsextremismus“ gefördert.

Am Dienstag, 26. März, ist Karin Himmler um 19.30 Uhr außerdem in den „Löwenlichtspielen“ in Walldürn zu Gast und wird dort den Film „Heinrich Himmler – Der Anständige“ präsentieren und sich den Fragen des Publikums stellen.

Am Samstag, 11. Mai, findet um 18 Uhr in der Buchener Stadthalle das Benefizkonzert „Herztöne“ statt, das von „Herz statt Hetze“ zugunsten des Vereins „Lebenshilfe“ organisiert und veranstaltet wird. Der Eintritt ist frei, stattdessen werden Spenden für die „Lebenshilfe“ gesammelt. Und das Bündnis wird noch Workshops zu den Themen „Hate Speech“ und „Alltagsrassismus“ veranstalten. Die werden von einem Mitarbeiter des Demokratiezentrums Baden-Württemberg durchgeführt und durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg unterstützt.

Schüler aufklären

Im Beginen-Klösterle gibt es am Freitag, 29. März, um 19 Uhr einen Vortrag „Völkisch-autoritärer Populismus in den Parlamenten – damals und heute“ von Timo Büchner. Diese Veranstaltung wird von der Bücherei des Judentums unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019