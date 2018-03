Film zum Thema Klimaschutz

Anzeige

Einblicke in die Politik

Der Film liefert viel Anschauungsmaterial, um sich mit den Folgen des Klimawandels und Strategien zur Reduktion der Treibhausgase zu beschäftigen. Er bietet zudem interessante Einblicke in die politischen Prozesse, die in Gang gesetzt wurden, um eine gemeinsame internationale Klimapolitik durchzusetzen. Dabei werden auch die jüngsten Entwicklungen in den USA mit einbezogen.

Der Film wird aufgeführt am 20. März um 20 Uhr in der Kinostar Filmwelt in Mosbach-Neckarelz und am 21. März um 19.30 Uhr bei den Löwenlichtspielen in Walldürn.

Mitinitiatoren sind die Energieagentur Neckar-Odenwald-Kreis (EAN), die Bioenergieregion H-O-T und die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN).

Nach dem Film gibt es Diskussions- und Informationsmöglichkeiten.

