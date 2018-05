Floh- und Kräutermarkt

Anzeige

Miltenberg.Für alle Sammler und Schnäppchenjäger findet am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr in der Hauptstraße in Miltenberg (Fußgängerzone) ein Flohmarkt statt. Veranstalter ist die MCity Gewerbe und Tourismus Miltenberg.

Neben privaten Verkäufern mit typischen Flohmarktartikeln bieten auch die ortsansässigen Fachgeschäfte zum Teil ihre „lagertreue Ware“ zu extrem reduzierten Preisen an. Interessenten können aber auch selbst als Verkäufer mit ihren kleinen Schätzen einen Tisch bestellen. Eigene Tische, Bodenstände, Verkaufswägen und gewerbliche Händler sind nicht zugelassen.

Anmeldeschluss ist am 3. Mai um 18 Uhr. Anmeldung bei Anna Karl, Telefon 0173 / 657 2024, E-Mail: stadtumbau-miltenberg@cima.de