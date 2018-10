Florian Grimm wird zum Diakon geweiht

Würzburg/Amorbach.Bischof Dr. Franz Jung weiht am Samstag, 20. Oktober, um 9.30 Uhr im Würzburger Kiliansdom neben Florian Grimm aus Amorbach sieben weitere Männer zu Ständigen Diakonen. Der 35-Jährige wuchs in Schneeberg auf. Nach einer abgeschlossenen Bäckerlehre beendete er 2014 erfolgreich sein Theologiestudium.

Sein Praktikum absolviert er in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Martin“ Miltenberg-Bürgstadt. Dort ist er für den Aufbau eines niederschwelligen Angebots für Trauernde in Form eines Trauertreffs zuständig. Seine zukünftigen Schwerpunkte sieht er im Besuchsdienst im Seniorenheim, in der Trauerarbeit und der Krankenkommunion.

